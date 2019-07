Van por paridad en los mandos del Congreso

Diputadas locales anuncian que buscarán la paridad de género en el proceso de selección de los próximos presidentes de Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política, por considerar que es un acuerdo que no se debe olvidar y para que hombres y mujeres tengan participación equitativa en los cargos directivos del Legislativo.

La diputada Angélica Mendoza Camacho, de Morena, informó que en vísperas de que comiencen los movimientos para la elección de la presidencia de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, ya debe pensarse en que los cargos directivos sean repartidos entre hombre y mujer.

Dijo que si bien todavía no hay candidatos para la sucesión de Edson Quintanar y Sonia Mendoza Díaz, será necesario ver entre todos los diputados qué sería lo mejor, pero considerar que hay 13 diputadas.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, informó que no deberá darse una elección de los sucesores si no incluye la paridad de género, porque no basta sólo con la igualdad numérica, sino con las atribuciones repartidas por igual.

Dijo que por lógica elemental, la tendencia se debe mantener, ya sea con una mujer al frente de la Junta de Coordinación Política y un varón en la Mesa Directiva o viceversa.

Explicó que si el Congreso está constituido por 13 mujeres y existe la equidad de números, la paridad deberá demostrarse a partir de los nombramientos de los cargos directivos en el Congreso del Estado.

Con respecto al caso, la diputada Marite Hernández Correa, de Morena, dijo que primero tiene que haber un diálogo entre los integrantes de la fracción parlamentaria, abrir un consenso y considerar de entrada la paridad de género en la asignación de los dos cargos directivos.

Precisó que debe darse con claridad el procedimiento, tiene que existir voluntad de los legisladores y cumplir con la función política y los términos de la representación popular en condiciones de igualdad.

Aclaró por ejemplo en el partido político al que ella pertenece, la fracción parlamentaria está compuesta en su mayoría por mujeres y con toda seguridad el acuerdo será un asunto relativamente fácil y probablemente una de ellas represente a ese Instituto Político en uno de los dos cargos directivos.