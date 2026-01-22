Vanegas enfrenta déficit de policías

Con solo ocho policías municipales en funciones, Vanegas opera su seguridad pública en un escenario de fragilidad que se repite en buena parte de los municipios del estado. El presidente municipal, Gerónimo García Ruiz, reconoció que el número de elementos es insuficiente para atender las necesidades del municipio, aunque sostuvo que, hasta ahora, la situación se mantiene bajo control.

El alcalde explicó que el problema no se limita a la falta de recursos, sino a la dificultad para reclutar personal. Dijo que la gente no quiere trabajar como policía debido a los riesgos que implica el cargo, lo que ha complicado reforzar la corporación local. Ante ello, señaló que el Ayuntamiento mantiene abiertas convocatorias para sumar más elementos, aunque admitió que el tema sigue siendo delicado.

-De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, Vanegas cuenta con 7 mil 557 habitantes, lo que lo coloca entre los municipios menos poblados de San Luis Potosí, con una distribución de 49.6 por ciento de mujeres y 50.4 por ciento de hombres.

Pese a esta carencia, García Ruiz afirmó que Vanegas es actualmente uno de los municipios más tranquilos y seguros de la región. Esta condición, consideró, está vinculada a la presencia de la Guardia Civil Estatal, que recientemente instaló un campamento ubicado a unos 15 kilómetros del municipio, desde donde se realizan rondines con tres patrullas disponibles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este contexto se inscribe en un problema estructural reconocido recientemente por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien advirtió que ningún ayuntamiento de la región cumple con el número mínimo de policías requerido, al señalar que hay municipios con apenas 15 elementos cuando deberían contar con alrededor de 40, una situación que vuelve inviable la operación cotidiana de seguridad.