Vecinos del norte no ven avances en acuerdos

Por Rolando Morales

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Integrantes del Frente Unido por la Zona Norte se reunieron el martes en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para revisar los pendientes del Proyecto San Nicolasito en el norte de la capital potosina

De acuerdo con el colectivo, durante el encuentro la dependencia señaló haber cumplido con todos los acuerdos relacionados con el proyecto y afirmó no tener pendientes, indicando que cualquier tema adicional correspondería a instancias federales o estatales, en particular a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop). 

Como único compromiso reconocido, se mencionó la colocación de un parabús en el cruce de Peñasco, acción que según la autoridad, ya fue atendida meses atrás.

El Frente Unido por la Zona Norte recordó que en una reunión celebrada en 2024 en el Palacio de Gobierno se plantearon solicitudes específicas en las que consideran que la SCT debía, al menos, dar seguimiento. 

Entre ellas destacan la construcción de pasos a desnivel para peatones en Prolongación López Mateos y en las vías México–Laredo; pasos a nivel para vehículos en Periférico Norte y México–Laredo; así como señalización de cruces seguros en puntos como Cruz Colorada y Peñasco.

