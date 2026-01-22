Ven al PAN-SLP entre la división y la falta de rumbo

Militantes panistas ven a su partido afectado por el divisionismo y la falta de rumbo, de cara al proceso estatal de 2027-

Lidia Argüello Acosta, exaspirante a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que el partido enfrenta un escenario complicado que no solo responde al contexto nacional, sino a la forma en que actualmente se conduce su dirigencia estatal.

Mientras que el diputado federal David Azuara Zúñiga reconoció que existe un proceso de diálogo abierto con la dirigencia nacional, en medio de un escenario marcado por fracturas internas y disputas por el control del partido en el estado.

Lidia Argüello expuso que el blanquiazul no muestra señales claras de estar preparándose para una contienda que, anticipó, será particularmente difícil.

La exaspirante a la dirigencia estatal reconoció que desconoce por completo el plan de trabajo del CDE, encabezado por la senadora Verónica Rodríguez Hernández, lo que, dijo, le impide anticipar si al partido le esperan buenos o malos resultados en 2027. Sin embargo, su señalamiento apunta a una falta de rumbo visible, en un momento en el que, dijo, el partido debería estar concentrado en una estrategia clara.

Agregó que si bien el PAN tiene perfiles con capacidad para competir en 2027, pero falta de trabajo partidista real, particularmente en los comités municipales.

Por su parte, Azuara Zúñiga aseguró el líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, instruyó a Rodríguez Hernández, a buscar a distintos liderazgos para reconstruir la unidad interna, un acercamiento que comenzó a finales del año pasado.

El entrevistado dijo que la unidad debe construirse con piso parejo y con una visión enfocada en el estado, postura que, dijo, es compartida por figuras de su grupo como Lidia Argüello y el exlegislador Héctor Mendizábal.

Azuara sostuvo que escuchar a quienes piensan distinto es una condición al reconocer que dentro del partido no hay verdades absolutas y que él mismo ha estado en ambos lados de las disputas internas.