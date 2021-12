Ven como novatos a inspectores de SCT

Al ser inspectores nuevos no saben cómo está el movimiento, además no están enterados si se van a ir contra los piratas, los de las plataformas que no están registradas, o contra taxistas y camioneros, dijeron algunos ruleteros en relación a la recién creada Unidad de Verificación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que pretende terminar con la corrupción.

"Si se van solo contra los puros taxistas hay algunos que no pasaron la revista y a ellos sería a quienes van a perjudicar o señalar, así como detenerlos para llevarlos al corralón, eso es lo que creemos que será el primer plan de trabajo de la Unidad de Verificación", indicó un taxista.

Otro de los choferes de vehículos de alquiler manifestó que los inspectores son nuevos, que no saben manejar y que en una persecución se les van a ir "pues a ver cómo les va, además de que la Secretaría debe también regular el transporte de personal y que es al que menos atención le ponen, son operadores que trabajan todo el día, tienen muy pocas horas de descanso y que desafortunadamente han tenido accidentes, así que debe de ser parejo para todos".

Uno más opinó "ya dijo el Gobernador que no quiere perjudicar, ni andar persiguiendo a los de las plataformas como pasó en la administración anterior y que desencadenó en enfrentamientos con inspectores y policías estatales porque los acorralaban, por lo que esperaremos a ver cómo empiezan a trabajar en contra de los piratas".

Expuso que no solo son los de la Capital, sino también los de Escalerillas y de varios municipios, porque ante la falta de vehículos de alquiler hay quienes prestan el servicio de una manera acordada con la gente del mismo municipio y citó como ejemplo que en Salinas los traen a la Capital por la mañana, los esperan y por la tarde los esperan para llevarlos de regreso.

"Es por el Barrio de Santiago donde tienen ya su base y contra ellos también debería ser el operativo y no solo contra los que estamos regulados", dijo.