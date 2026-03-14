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Venderán en la Fenae productos de la CDMX y otros estados

Por Flor Martínez

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
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Venderán en la Fenae productos de la CDMX y otros estados

En la Feria Nacional de la Enchilada 2026, se espera contar con poco más de 500 comerciantes, tanto locales como foráneos, que cada año participan en este evento ferial, informó la titular  de Comercio Municipal, Patricia Cuevas Ovalle.

De acuerdo con la funcionaria municipal, ya existe interés de vendedores provenientes de lugares como Ciudad de México, Tlaxcala, Zacatecas, Xochimilco y León, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos al público.

Entre los artículos que podrán encontrarse se incluyen pan, artesanías, alimentos preparados, flores, así como diversos accesorios, bolsas y mochilas, entre otros productos.

Subrayó que los comerciantes se instalarán en calles como Zaragoza, Rayón, Negrete, Matamoros, Hidalgo y Aldama, donde se colocará el bazar y las áreas destinadas a la muestra gastronómica.

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Refirió que el año pasado se registraron alrededor de 500 comerciantes; sin embargo, este año se espera un poco más, ya que algunos en aquella ocasión  optaron por acudir a la feria de Aguascalientes, la cual se realizó en fechas similares, lo que redujo ligeramente la presencia de participantes.

"Confiamos en que este año la asistencia será mayor, ya que no coincide con otros eventos de gran magnitud y el listado de interesados muestra una buena respuesta", afirmó.

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