"Vendrá una reforma electoral compleja y movida", augura Juan Carlos Valladares

La reforma electoral pronostica un periodo ordinario de sesiones muy movido en la Cámara de Diputados, porque previene que habrá muchas posturas y muchos intereses, pero el documento será conocido día de apertura, informó el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann.

La agenda legislativa incluye la aprobación de dictámenes relacionados con la reducción de horas laborales, que se adelanta será complejo, pero con el que tratarán que involucre ajustes para que no tenga impacto en el sector empresarial.

Añadió que se tiene que ver, de qué manera se puede contrarrestar el impacto de la reforma laboral, pero en particular, también se tiene que ver, la gradualidad de la implementación, de manera que incluya iniciativas para que no afecte a las micro, pequeñas y medianas empresas y sobre todo a quienes recientemente emprendieron algún negocio.

Observa que se tienen que generar las condiciones para que la iniciativa privada siga invirtiendo, que los empresarios en todos los niveles, se sigan fortaleciendo, que los mexicanos tengan la oportunidad de entrar en las cadenas de valor y que se aproveche la oportunidad que México tiene en ese sentido.

Admitió que nos agarra el inicio de año con una política global extranjera que le da potencia a la incertidumbre que ha caracterizado el inicio de este Gobierno Federal.