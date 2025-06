Ventas de ANTAD crecen 13% en mayo

Las ventas que realizaron los supermercados y tiendas especializadas en mayo pasado alcanzaron niveles no vistos desde enero de 2023, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

En el quinto mes de este 2025 se alcanzó un crecimiento de las ventas de 13%, si se consideran a todas las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, ello se debió al fuerte crecimiento que tuvo la comercialización de productos en departamentales, seguido de tiendas especializadas.

"En mayo, las ventas en términos nominales a Tiendas Iguales, que consideran todas las tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación positiva de 10.3%".

Es decir, el principal incremento de ventas se registró en Casa Palacio, Cimaco, Del Sol, Coppel, El Nuevo Mundo, El Palacio de Hierro, El Bodegón, García, Gran Chapur, La Bodega Palacio, La Marina, Liverpool, Palacio Outlet, Sanborns, Sears, Suburbia y Woolworth.

Lo que significó que solamente en ese mes se vendieron 146 mil 700 millones de pesos. Lo que significó que en estos cinco meses las ventas de esos establecimientos sumaron los 640 mil millones de pesos.

Mientras, a tiendas totales, las tiendas de autoservicio tuvieron un crecimiento de 5.8%, las departamentales registraron un incremento de 27%, en tanto que las tiendas especializadas promediaron un crecimiento de 6.6%.

La ANTAD expuso que el crecimiento acumulado de enero a mayo de 2025 se incrementó en 2.9% a tiendas iguales y en 5.5% a tiendas totales considerando todo tipo de tiendas, dichas cifras incluyen a 22 tiendas de autoservicio, 12 departamentales y 48 tiendas especializadas, entre los socios no está ni Walmart ni Oxxo.

Entre las tiendas de autoservicio están Alsuper, Calimax, City Market, Chedraui, Garay, Fenix, Fresco, FreshMarket, HEB, Ley, Piticó, Soriana, Su Bodega, Waldo´s, entre otras. Están también tiendas de conveniencia como 7eleven, Circle K, Extra, El Punto, Modelorama y Six, entre otras más.

Algunas de las tiendas especializadas son: Aerie, Ben & Frank, Bizarro, Bo & Co, Devlyn, Carter´s, C&A, Dockers, Dorothy Gaynor, Guvier, Martí, Old Navy, OshKosh, Ópticas Lux, Shasa, Preslow, Sfera, TodoModa, entre otras.