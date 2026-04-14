Verde Ecologista irá sólo en 2027 por gubernatura

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) perfila competir sin alianzas en San Luis Potosí en la elección a la gubernatura de 2027, al considerar que actualmente es la fuerza política mejor posicionada en la entidad. No obstante, a nivel nacional mantiene abierta la posibilidad de construir coaliciones en otras entidades, siempre bajo un esquema de equidad en la definición de candidaturas.

La dirigente nacional del partido, Karen Castrejón Trujillo, señaló que el criterio central para cualquier alianza será el posicionamiento electoral de los perfiles, replicando el modelo aplicado en el proceso de 2024, donde las candidaturas se definieron a partir de mediciones. Bajo esa lógica, el Verde buscará encabezar candidaturas en los estados donde sus aspirantes lideren las preferencias.

El PVEM contempla registrar perfiles propios en al menos 12 de las 17 entidades donde habrá renovación de gubernaturas, mismos que serán sometidos a encuestas y evaluaciones internas, en coordinación con partidos aliados como Morena y el Partido del Trabajo. Sin embargo, se dejó en claro que, en caso de no alcanzarse acuerdos, cada fuerza política podrá competir de manera independiente.

Para el caso de San Luis Potosí, la dirigencia nacional sostiene que existen condiciones favorables para que el partido compita en solitario, respaldado por su estructura territorial y liderazgos locales.

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Como parte del proceso interno rumbo a 2027, el PVEM anunció la implementación de filtros más estrictos en la selección de candidaturas, incluyendo exámenes de control y confianza. Con ello, el partido busca garantizar que sus aspirantes no tengan vínculos con el crimen organizado y ofrecer perfiles que cumplan con estándares de integridad ante la ciudadanía.