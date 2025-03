Verónica Rodríguez se arriesga a destitución: Argüello

Verónica Rodríguez Hernández podría afrontarse a sanciones que pueden llegar a su destitución como presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), en caso de no cumplir con la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) para la reposición del proceso de renovación de dirigencia del partido, declaró Lidia Argüello Acosta.

La sentencia dictada el 14 de febrero, que resultó de impugnaciones al proceso de renovación que se llevó a cabo en diciembre de 2024, obliga al CDE del PAN a reponer la elección en un plazo máximo de 30 días.

"En el momento en el que se cumplan los 30 días, nosotros promoveremos el incidente de incumplimiento de sentencia y el tribunal determinará qué es lo que procede.

Sí hay una lista de sanciones que, incluso, puede dar pie a la inhabilitación de Verónica como candidata y su destitución", señaló Argüello.

Además, informó que, si bien los Comités Municipales del PAN fueron notificados de la sentencia, no se les informó claramente el significado de la misma, por lo que promovieron juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de los cuales, ahora se están desistiendo. Argüello Acosta calificó este hecho como un "desaseo terrible" en la ejecución de la sentencia.

Recordó que, si bien Verónica Rodríguez promovió una impugnación a la sentencia ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), esto no suspende la obligación de acatar lo dictado por el TEESLP.

"Ella dice que está esperando la sentencia de la Sala Regional, el tribunal no le dice que se tiene que esperar hasta que resuelva la Sala Regional, a ella le dan 30 días para ejecutar la sentencia", señaló.