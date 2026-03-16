Víctimas de robo de auto no pagarían por recuperarlo

Las personas que recuperen un vehículo robado en San Luis Potosí podrían quedar exentas de pagar los costos de arrastre y resguardo en corralones, si prospera una iniciativa presentada en el Congreso del Estado por la diputada suplente, Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, para reformar la Ley de Tránsito estatal.

La propuesta plantea adicionar un tercer párrafo al Artículo 61 de la legislación vigente para establecer que, cuando un vehículo esté relacionado con una carpeta de investigación por robo y el Ministerio Público ordene su liberación, el propietario —en su calidad de víctima— no tendrá que cubrir los derechos generados por traslado, custodia o almacenamiento en depósitos vehiculares.

De acuerdo con la exposición de motivos, el aseguramiento de unidades recuperadas forma parte de las diligencias para preservar evidencias dentro de una investigación penal; sin embargo, obligar al propietario a pagar los gastos derivados de estas acciones, implica trasladarle una carga económica derivada de un delito que no provocó, lo que puede traducirse en una forma de revictimización.