VIDEO | Ampliará Salud de SLP aplicación de pruebas de coronavirus durante la fase 3

San Luis Potosí registra hasta este martes 70 casos de coronavirus, es decir, uno más que ayer, según informó la Secretaría de Salud estatal.

Asimismo, se detalló que hasta el momento suman 5 defunciones por la enfermedad, lo que significa que hasta el momento el índice de letalidad es de 7.14%.

Respecto al nuevo caso, se informó que se trata de un hombre de entre 25 y 30 años de edad, residente de la Ciudad de México que llegó a San Luis Potosí el 3 de abril y presentó síntomas el día 11. Se encuentra en un hospital privado con un cuadro clínico de neumonía y entre los contactos de alto riesgo se incluye una persona con vínculo familiar.

Se recalcó que gracias a los reportes al 8001238888 se ha logrado detectar varios casos.

La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel enfatizó que la fase tres se caracteriza por una máxima transmisión de casos de coronavirus y más defunciones.

Además se enfrenta el riesgo de saturación en los hospitales y se alcanzará un mayor número de municipios de San Luis Potosí.

Respecto a las acciones a implementar, destacó que se debe reducir la movilidad, reforzar las medidas de prevención (cuidado a grupos vulnerables) y evitar al máximo la concentración de personas.

Dijo que de momento no se puede definir una fecha para la conclusión de las medidas, pues ello dependerá del comportamiento de la ciudadanía y el cumplimiento de las medidas. "No podríamos decir hoy qué municipios podrían estar teniendo casos, les pediría que tomemos conciencia y pensemos que si yo hago algo hoy, saldremos más rápido de esta situación... No se confíen, no porque no haya casos piensen que no existen, puede que estén en incubación".

Advirtió que de no acatar las medidas de distanciamiento social se podría pasar a miles de casos.

Informó que se intensificarán las medidas de vigilancia y cumplimiento estricto de las medidas.

Aparte se incrementará el número de pruebas para la búsqueda intencionada de casos, "sabemos que puede haber personas asintomáticas y se incrementarán en nuestras unidades estas acciones".

Asimismo, se vigilará que no se tenga conglomeración de personas.

"Este es el momento en donde más necesitamos de la sociedad, no tenemos en este momento saturación de hospitales, no necesitamos aún escalar para tener más camas, pero sin la ayuda de la sociedad, podemos pasar en días a saturar nuestro sistema de salud".

Dijo que en caso de que haya establecimientos que incumplan las medidas dispuestas por las autoridades para giros no esenciales, se aplicará sanción o cierre, "ya pasamos la etapa de información", detalló.

Recalcó que "la prioridad es la salud de los potosinos, hasta el momento todas las acciones dictadas a nivel federal han sido las correctas, hemos aplicado las de la Federación más las que hemos considerado en el Estado, de tal manera que hasta el momento no hay ninguna acción que se ponga en contradisposición, si detectáramos que hay alguna situación que pusiera en riesgo a los potosinos, lo pondríamos del conocimiento de la Federación y se comunicaría al Ejecutivo del Estado para que tome las disposiciones pertinentes".

El gobernador Juan Manuel Carreras encabezó este martes la conferencia de prensa sobre la situación del coronavirus en San Luis Potosí.

Recordó que a nivel nacional se decretó hoy la fase tres de la pandemia en México y se adoptaron nuevas resoluciones respecto a la educación, lo que implica el calendario ajustado de clases, mismas que se reiniciarían el primero de junio, aunque se deberán esperar las resoluciones del comité de seguridad para esa fecha.

En la rueda de prensa también se hizo eco de las determinaciones en materia de educación, lo que implica que el ciclo escolar terminaría hasta el 17 de julio.

Entre las plataformas que se han sumado a las acciones se incluye el Canal Nueve.

Respecto a los presos en San Luis Potosí, Carreras informó que de momento no hay ningún caso confirmado ni se tiene tampoco sobrepoblación en los reclusorios, aunque de ser necesario se analizaría una posible aplicación de amnistía.