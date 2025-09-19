Video | Congreso Calificado actúa con fines políticos: Arreola

El diputado de Morena, Carlos Arreola Mallol, respondió a las críticas de asociaciones civiles que han señalado al Congreso del Estado por falta de transparencia y opacidad en sus procesos.

Durante una entrevista, el legislador aseguró que estas organizaciones civiles actúan con fines políticos y, en algunos casos, dependen de presupuestos para influir en la opinión pública.

"Todos reprobados, como en la escuelita, tienen el complejo de creer que le pueden decir a la soberanía del pueblo lo que está bien y lo que está mal, pero son libres. Todas las asociaciones civiles cumplen su papel, algunas ayudan a la gente, otras se dedican a vivir del presupuesto para hacer política porque no tienen votos suficientes", afirmó.

El diputado señaló que asociaciones como Congreso Calificado y "Mexicanos Unidos a Favor de la Corrupción" han funcionado históricamente como herramientas políticas de partidos como el PRIAN, y que actualmente persisten prácticas similares.

Sin embargo, defendió que el Congreso del Estado sí cumple con sus obligaciones de transparencia, aunque reconoció que existen pendientes en algunas actas que deberán ser actualizadas y publicadas.

En cuanto a las críticas sobre la falta de acceso ciudadano a los reportes de egresos, Arreola Mallol indicó que ha habido retrasos recientes, pero negó irregularidades.

El legislador afirmó que los diputados trabajan diariamente, asistiendo a sesiones y recorriendo la ciudad para atender a la ciudadanía. "Aquí nos damos cuenta de que sea el pueblo de San Luis Potosí quien juzgue qué diputados sí trabajan y cuáles no", concluyó Arreola Mallol.