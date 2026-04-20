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Video | Gallardo pide a Galindo atender "primero su casa"

Aseguró que la Guardia Civil Estatal ha reducido homicidios en la capital, no el alcalde

Por Rubén Pacheco

Abril 20, 2026 03:13 p.m.
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Video | Gallardo pide a Galindo atender primero su casa

Luego que el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, visitó el pasado fin de semana la región huasteca para realizar una "gira de trabajo", el gobernador Ricardo Gallardo Cardona exhortó al edil priista comenzar a trabajar "por su casa", es decir, atender temas como el comercio, el suministro de agua potable y la seguridad.

Reprochó que el mes pasado el estado reportó tres homicidios dolosos, cuyos crímenes se cometieron en la urbe capitalina, porque "los bajó la Guardia Civil Estatal, no él (Galindo Ceballos)", sostuvo.

Recriminó que a las nueve de la noche las patrullas de la Guardia Municipal ya no son visibles para la población, por ello, quienes asumen tales tareas son las corporaciones estatales y federales.

"Yo creo que antes de venir a criticar, pues que ponga su casa en orden y como ya dije, es muy fácil hablar en los teléfonos y decir tonterías. La realidad es otra", expresó el mandatario estatal.

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Añadió que el presidente municipal tiene "un desorden" en materia hídrica, motivo por lo cual, la Comisión Estatal del Agua (CEA) facilita servicios gratuitos de pipas de agua potable en colonias con desabasto.

"Dicen que el buen juez por su casa empieza ¿no? Primero en su casa. Yo creo que no tiene idea de cómo se vivió la inseguridad en años anteriores en Ciudad Valles. Se nos fueron más del 80 por ciento de empresarios", remató.

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