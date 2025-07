VIDEO | Influencer es agredida por conductor ebrio

Una influencer potosina fue víctima de una violenta agresión vial por parte de un hombre presuntamente ebrio, la noche del miércoles sobre avenida Hernán Cortés, a la altura de Las Piedras.

El sujeto, que iba acompañado de su esposa y su hijo, comenzó a hostigarla con su camioneta hasta provocarle un choque. Bajó del vehículo, la jaloneó con fuerza, le gritó insultos y le arrebató el celular, que terminó arrojando a la maleza.

En el video grabado por la víctima se escucha, cómo el hijo del agresor le suplica a su padre que se detenga, mientras él, continúa la agresión.

“Estaba tomado, me agredió físicamente frente a mi hijo y me quitó el celular. Su familia fue testigo de todo y no hizo nada”, denunció.

Ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y pide apoyo ciudadano para identificarlo.