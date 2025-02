Video | Piden veterinarios fin a la violencia en su contra

Miembros de la comunidad de médicos veterinarios del estado de San Luis Potosí se manifestaron hoy en las calles del centro histórico para exigir justicia por la muerte del veterinario en el municipio de Tultepec en el Estado de México, Héctor Hernández Cañas.

Asimismo, solicitaron la tipificación de la difamación como delito y que se garantice la seguridad del ejercicio médico, pues de acuerdo con Antonio Muñoz, de parte del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios, en la entidad potosina se han registrado cerca de 5 casos en los que los médicos han sido amenazados.

?? | Piden veterinarios de #SLP fin a la violencia en su contra

- Se unieron a la movilización nacional por la muerte de un colega en Tultepec, en el Estado de México.

"Hay muchos casos que no se reportan ni se resuelven pero eso no quiere decir que no nos están agrediendo. La gente se queja de que no hacemos lo suficiente, que no atendemos de forma adecuada, que no los queremos, que no tenemos empatía, que no tenemos vocación, porque a lo mejor el costo del tratamiento que requiere la mascota es más elevado y entonces por esa situación no tenemos vocación", señaló.

Aparte. Pamela Herrera Juárez, presidenta del Colegio Potosino Clínico de Pequeñas Especies, explicó que el motivo de la movilización, la cual, se suma a las manifestaciones nacionales que se están llevando el día de hoy, es el incremento en los casos de violencia hacia los médicos veterinarios.

Finalmente, expresó que se busca impulsar el cambio en el Código Penal, a fin de que se puedan denunciar lo casos de difamación, tanto en las clínicas como en redes sociales.