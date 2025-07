Video | Predial no sólo sirve para pavimentar: Galindo

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, señaló que es necesaria una coordinación con el Gobierno del Estado para intervenir las vialidades que se encuentran afectadas en la Zona Industrial (ZI)

Esto, luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló que el Ayuntamiento no debe de cobrar predial en la zona si este no actúa en arreglar las vialidades, el cual, es un servicio que como autoridad debe garantizar.

"Yo creo que aquí no se contraponen las obras, tareas y acciones de un gobierno estatal con las de un municipal, el éxito en otros estados es la plena coordinación"; sin embargo, señaló que revisará los comentarios del mandatario estatal a detalle para fijar una postura a fondo.

?? | Predial no sólo sirve para pavimentar: Galindo

- El alcalde pide coordinación a gobierno para atender las vialidades afectadas en la Zona Industrial

Señaló que ya se ha realizado un diagnóstico de las principales vialidades de la Zona Industrial en conjunto con la Unión de Usuarios de Zona Industrial (UUZI) y detalló que próximamente se intervendrán las zonas más afectas.

Asimismo, destacó que no tiene nada que ver el predial, y señaló que los servicios municipales en la zona industrial se cumplen constantemente, "no tiene nada que ver el predial, porque los servicios municipales en la zona industrial se dan plenamente, no solo es para pavimentar, pagamos luz, seguridad y una serie de servicios, la recolección de la basura, o sea, el predial es un impuesto que sirve para muchas cosas", concluyó.