Video: Denuncian acoso sexual de docente en Facultad de Economía
Tras una manifestación, exigieron acciones contra el académico de la UASLP
Estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) que realizaron varios bloqueos este miércoles en zona, denunciaron el caso de un docente por acoso sexual a una alumna.
En particular, se quejaron de que ha hostigado a más de doscientas alumnas.
Los estudiantes que organizaron la marcha en el poniente de la capital exigieron acciones en contra del docente, quien aseguran, tiene todo un historial dentro de la Facultad.
Explican que incluso tiene tal grado de fama, que los propios alumnos van corriendo la voz de que no se le haga confianza, que no entren a su cubículo, y una serie de advertencias relacionadas con las conductas del docente.
Advierten que se trata de un docente que imparte muchas materias, pero que a pesar de las denuncias no encuentran apoyo de la dirección, aunque sí hay seguimiento del secretario general de la institución.
También exigieron la disponibilidad de los videos del 9 de octubre pasado, de 13:40 a 14:10 horas, porque ya hay un hecho documentado en el que el docente citó a una alumna a la una de la tarde, llegó a la una con 40 minutos, la pasó a su cubiculo, "para revisión de libreta", el profesor aprovechó para tocar a la víctima y le da un abrazo forzado.
Ya hay un proceso legal de por medio. Además, denunciaron que ya había quejas anteriores y este miércoles, se les negó que hubiera un proceso anterior para investigar al docente.
