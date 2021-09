VIDEO: Haitianos: ni el pasaje para continuar les venden

No nos quieren vender pasaje para poder continuar nuestro viaje", de esta manera explica un migrante haitiano, quien prefirió mantenerse anónimo, su estancia en San Luis Potosí, lo que de manera colateral ha saturado la Casa de la Caridad, Hogar del Migrante.

Él mismo reflexiona que no buscan hacer ningún daño por donde transitan, sin embargo, las condiciones económicas y políticas de su país los obligó a dejarlo. "Nosotros no queremos seguir en esta situación que nos atranca a nosotros, el país de nosotros no está bueno (sic) para que nos estén deportando hacia allá de nuevo".

Desde hace al menos dos semanas, creció la cantidad de migrantes haitianos en la zona metropolitana de San Luis Potosí, obligados por la negativa de las empresas de transporte de venderles boletos "hacia el norte".

"Solamente dicen que la migración no quiere dar permiso para vendernos a nosotros".

En sus palabras, en su país, hay muchos asesinatos, no hay "buena educación", no hay empleo; describe una sociedad fracturada de la que ya no se sienten parte, otro migrante anónimo agrega que "el norte" (Estados Unidos), les ofrece más que otros lugares.

"Cada uno que sale lleva el sueño de una familia o de dos o tres familias (...) que empujan a que se supere", exponen.

UNA SITUACIÓN INÉDITA

Marco Antonio Luna Aguilar, presbítero director de la Casa de la Caridad Hogar del Migrante, estima que esta situación es inédita.

"Es la primera vez en la historia de la migración en San Luis Potosí, que tenemos a la población de Haití, llegando en oleadas masivas. En dos o tres días hemos recibido a más de 300 migrantes haitianos", señala.

La saturación del albergue ha obligado a la dirección a disponer de espacios como dormitorios, Luna Aguilar estima que diariamente, entre desayuno, comida y cena, se sirven más de mil comidas diarias, por lo que también es necesario el apoyo con despensa.

"La mayoría de ellos son familias, vienen con niños, hay mujeres embarazadas, ya tenemos dos mujeres que han dado a luz en esta casa...hay uno más en camino", adelantó".

Además del apoyo pide no tomar de manera polarizada la situación que enfrentan las personas migrantes.

"Tampoco caigamos en juzgar a los hermanos que han llegado hasta aquí, porque lo han hecho por una situación de emergencia en su país, de mucha inseguridad, del clima político de persecución", a lo que se suman los desastres naturales ocurridos en esa región caribeña.

De enero a agosto México recibió 77 mil 559 solicitudes de asilo político, cifra 88.4 por ciento más que las recibidas durante el 2020, la cifra podría elevarse al actualizarse el mes de septiembre por la oleada de migrantes haitianos que han ingresado en el país, en el norte se estima la presencia de al menos 15 mil haitianos en la zona limítrofe entre México y Estados Unidos.

QUÉ APOYO SE REQUIERE

La dieta de las personas haitianas no es similar a la de México que se basa en maíz y frijol, por ello se solicita a la población apoyo con alimentos como arroz, pan, frutas, verduras, enlatados no perecederos, pañales desechables, cloro, artículos de higiene personal, vasos, platos y cubiertos desechables, cubrebocas.