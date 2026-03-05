Viene otro "megapuente" en marzo, ¿qué días incluye?

Con la llegada de marzo, miles de estudiantes, padres de familia y tutores comienzan a revisar el calendario escolar para saber si habrá algún descanso antes de las esperadas vacaciones de Semana Santa, por lo que a continuación te lo decimos.

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, los alumnos de kínder, primaria y secundaria podrán disfrutar de un megapuente de 4 días, ideal para tomar un descanso de la rutina escolar.

La suspensión de actividades en las aulas comenzará el viernes 13 de marzo, día en el que los docentes se dedicarán a labores administrativas, tal como lo establece la normativa educativa.

A este día se suman el sábado 14 y domingo 15 de marzo, como parte del fin de semana habitual, y finalmente el lunes 16 de marzo, que se considera día de descanso obligatorio en México.

Este día festivo se debe al Natalicio de Benito Juárez, una de las fechas cívicas más importantes del país. Aunque la conmemoración oficial es el 21 de marzo, la legislación laboral permite mover el descanso al lunes previo para generar un fin de semana largo.

El regreso a clases para los estudiantes de educación básica está programado para el martes 17 de marzo.

Después de este descanso, los alumnos todavía tendrán otro fin de semana. Según la SEP, el viernes 27 de marzo está marcado como Consejo Técnico Escolar (CTE), una jornada en la que los docentes realizan actividades de capacitación y planeación; dando inicio con las vacaciones de Semana Santa, las cuales se llevarán a cabo del 30 de marzo al 10 de abril.

El regreso a clases está programado para el lunes 13 de abril, cuando los estudiantes retomarán sus actividades escolares tras casi dos semanas de descanso.

