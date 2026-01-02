logo pulso
Calendario SEP: ¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno?

Enero 02, 2026 11:33 a.m.
Con el fin de la temporada festiva, que estuvo llena de fiestas navideñas y por Año Nuevo, las vacaciones de invierno están a punto de llegar a su fin para millones de niñas, niños y adolescentes de educación básica en todo México.
Este periodo vacacional corresponde a la temporada de fin de año y está caracterizado por constar de un par de semanas en las que los alumnos de niveles de preescolar, primaria y secundaria toman un respiro de la escuela, para también disfrutar junto a sus familias de las fiestas características de la temporada.
¿Cuándo es el regreso a clases?
De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de invierno que comenzaron el pasado lunes 21 de diciembre, llegarán a su fin el segundo lunes del mes.
Esto significa que el próximo lunes 12 de enero se reanudarán las clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria a nivel nacional.
A pesar de que docentes y administrativos iniciarán sus labores desde el próximo miércoles 7 de enero, para las y los niños y adolescentes, esta fecha da tiempo suficiente para cerrar de manera satisfactoria con la temporada festiva 2025-2026, luego del Día de los Reyes Magos en México.
Las siguientes fechas de "descanso" o puentes llegarán hasta finales de mes y principios de febrero, siendo:
· 30 de enero: descanso para alumnos por sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar
· 2 de febrero: día inhábil a nivel nacional por la conmemoración del 5 de febrero, fecha en la que se recuerda la promulgación de la Constitución Mexicana.

