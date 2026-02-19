logo pulso
Viento reaviva el fuego en Mexquitic; desalojan comunidades (videos)

Piden apoyo, pues el incendio sigue afectando las áreas de Picacho y La Campana

Por Pulso Online

Febrero 19, 2026 03:22 p.m.
A
Fotos: Alberto Martínez/Pulso

Fotos: Alberto Martínez/Pulso

Este jueves se reporta la reactivación del fuego en la zona serrana de Mexquitic de Carmona. Incluso, ya se reporta el desalojo de dos comunidades. 

De acuerdo al informe, la llamas siguen afectando las áreas vecinales de Picacho y La Campana por los fuertes vientos que se registran.

A simple vista, la columna de humo evidencia la magnitud del siniestro, por lo que vecinos solicitaron la intervención inmediata de las autoridades para evitar que el incendio alcance viviendas.

El hecho ocurre apenas un día después de que otro incendio en zonas cercanas de Milpillas y Las Cruces fuera controlado. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fotos y videos: Alberto Martínez/Pulso 

Brigadistas de distintas corporaciones de Protección Civil, Conafor, Conagua y voluntarios se mantienen en las labores de control y sofocación, mientras la humareda es visible desde la zona metropolitana.

Reportan daños en vehículo tras incendio en San Juan de Guadalupe

El siniestro se registró en terrenos en breña junto a prolongación Pedro Vallejo, cerca de campos deportivos

