Viento reaviva el fuego en Mexquitic; desalojan comunidades (videos)
Piden apoyo, pues el incendio sigue afectando las áreas de Picacho y La Campana
Este jueves se reporta la reactivación del fuego en la zona serrana de Mexquitic de Carmona. Incluso, ya se reporta el desalojo de dos comunidades.
De acuerdo al informe, la llamas siguen afectando las áreas vecinales de Picacho y La Campana por los fuertes vientos que se registran.
A simple vista, la columna de humo evidencia la magnitud del siniestro, por lo que vecinos solicitaron la intervención inmediata de las autoridades para evitar que el incendio alcance viviendas.
El hecho ocurre apenas un día después de que otro incendio en zonas cercanas de Milpillas y Las Cruces fuera controlado.
Fotos y videos: Alberto Martínez/Pulso
Brigadistas de distintas corporaciones de Protección Civil, Conafor, Conagua y voluntarios se mantienen en las labores de control y sofocación, mientras la humareda es visible desde la zona metropolitana.
Reportan daños en vehículo tras incendio en San Juan de Guadalupe
El siniestro se registró en terrenos en breña junto a prolongación Pedro Vallejo, cerca de campos deportivos
