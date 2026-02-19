Viento reaviva el fuego en Mexquitic; desalojan comunidades (videos)

Este jueves se reporta la reactivación del fuego en la zona serrana de Mexquitic de Carmona. Incluso, ya se reporta el desalojo de dos comunidades.

De acuerdo al informe, la llamas siguen afectando las áreas vecinales de Picacho y La Campana por los fuertes vientos que se registran.

A simple vista, la columna de humo evidencia la magnitud del siniestro, por lo que vecinos solicitaron la intervención inmediata de las autoridades para evitar que el incendio alcance viviendas.

El hecho ocurre apenas un día después de que otro incendio en zonas cercanas de Milpillas y Las Cruces fuera controlado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

?? | Viento reaviva el fuego en Mexquitic; desalojan comunidades de Picacho y La Campana / Más información: ??https://t.co/X0sLTJpoSs pic.twitter.com/l0GN08zI7V — Pulso Online (@pulso_mx) February 19, 2026

?? | Así se ve el incendio forestal que afecta a dos comunidades de Mexquitic de Carmona este jueves.

Toda la información: ??https://t.co/X0sLTJpoSs pic.twitter.com/02s4YTQ4Zl — Pulso Online (@pulso_mx) February 19, 2026

Fotos y videos: Alberto Martínez/Pulso

Brigadistas de distintas corporaciones de Protección Civil, Conafor, Conagua y voluntarios se mantienen en las labores de control y sofocación, mientras la humareda es visible desde la zona metropolitana.