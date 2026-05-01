Villa de Pozos participará en Simulacro Nacional

Autoridades de Villa de Pozos, confirmaron que sí se participará en el Simulacro Nacional 2026 de prevención de desastres el próximo lunes 6 de mayo, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta del personal municipal ante emergencias y para fortalecer la cultura de la protección civil.

De hecho, ayer mismo, jueves 30 de abril, personal de Protección Civil, en coordinación con la Dirección Municipal de Gestión Ambiental, realizó un simulacro al interior de la empresa Valeo, actividad que culminó de forma satisfactoria.

El Simulacro Nacional del miércoles 6 de mayo iniciará las 11:00 de la mañana y el gobierno de Villa de Pozos hizo un llamado a las y los ciudadanos, así como a dependencias públicas, sector privado e instituciones educativas, a participar de manera activa y organizada en este evento, atendiendo en todo momento las recomendaciones de las autoridades.

Los simulacros son una herramienta clave para identificar áreas de oportunidad, evaluar tiempos de reacción y reforzar medidas de seguridad, lo que permite que tanto autoridades como población estén mejor preparados ante posibles contingencias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí