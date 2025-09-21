Vinculan a proceso a chofer de app por violación a menor

Rafael Alejandro N., chófer de aplicación digital que presuntamente abusó sexualmente de una niña usuaria del servicio de transporte privado en días pasados, fue vinculado a proceso por el juez de Control por el delito de violación.

Como medida cautelar, la autoridad jurisdiccional le impuso prisión preventiva, por lo cual permanecerá recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de La Pila, y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), describió que el presunto acudió a un servicio solicitado por la infante a través de una plataforma de movilidad, luego de salir de una fiesta.

De manera complementaria, la FGE expuso que el agresor habría desviado la ruta, a fin de llevarla a un motel, donde la agredió sexualmente.

Posterior al ataque, la víctima logró comunicarse por teléfono con su familia, que de inmediato denunció los hechos a la policía municipal de Soledad de Graciano Sánchez, cuya corporación auxilió a la niña y detuvo al atacante.