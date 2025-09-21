logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MUJER SOFISTICADA

Fotogalería

MUJER SOFISTICADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Vinculan a proceso a chofer de app por violación a menor

El acusado permanecerá en prisión preventiva en el Cereso de La Pila mientras se desahogan cuatro meses de investigación.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 21, 2025 02:43 p.m.
A
Chofer detenido por violación en SLP

Chofer detenido por violación en SLP

Rafael Alejandro N., chófer de aplicación digital que presuntamente abusó sexualmente de una niña usuaria del servicio de transporte privado en días pasados, fue vinculado a proceso por el juez de Control por el delito de violación.

Como medida cautelar, la autoridad jurisdiccional le impuso prisión preventiva, por lo cual permanecerá recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de La Pila, y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), describió que el presunto acudió a un servicio solicitado por la infante a través de una plataforma de movilidad, luego de salir de una fiesta.

Te puede interesar:
El Gobierno irá con diputados "verdes" para blindar el presupuesto de SLP

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De manera complementaria, la FGE expuso que el agresor habría desviado la ruta, a fin de llevarla a un motel, donde la agredió sexualmente.

Posterior al ataque, la víctima logró comunicarse por teléfono con su familia, que de inmediato denunció los hechos a la policía municipal de Soledad de Graciano Sánchez, cuya corporación auxilió a la niña y detuvo al atacante.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vinculan a proceso a chofer de app por violación a menor
Vinculan a proceso a chofer de app por violación a menor

Vinculan a proceso a chofer de app por violación a menor

SLP

Rubén Pacheco

El acusado permanecerá en prisión preventiva en el Cereso de La Pila mientras se desahogan cuatro meses de investigación.

Por lluvias, Ayuntamiento justifica pausa en bacheo
Por lluvias, Ayuntamiento justifica pausa en bacheo

Por lluvias, Ayuntamiento justifica pausa en bacheo

SLP

Rolando Morales

Eustorgio Chávez Garza explicó que la humedad impide aplicar la carpeta asfáltica

Gobierno irá con diputados "verdes" para blindar el presupuesto de SLP
Gobierno irá con diputados "verdes" para blindar el presupuesto de SLP

Gobierno irá con diputados "verdes" para blindar el presupuesto de SLP

SLP

Rubén Pacheco

Secretaría General confía en el peso político del PVEM en la Cámara de Diputados

Atender zonas sin red de Interapas, reto para Dirección del Agua
Atender zonas sin red de Interapas, reto para Dirección del Agua

Atender zonas sin red de Interapas, reto para Dirección del Agua

SLP

Rolando Morales

El Ayuntamiento busca que en 2026 las comunidades sin red de Interapas operen bajo reglas claras.