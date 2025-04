Una exfuncionaria se dice no respaldada

“Si yo no veo que en Morena apoyen a las mujeres créeme que ese partido no me va a representar. No estoy de acuerdo en ser cómplice de quienes violenten a las mujeres”, declaró Lidia Vargas Hernández, exdirectora de la Instancia de las Mujeres en el municipio de Villa de Pozos, al señalar que el partido al que pertenece ya tiene conocimiento sobre la violencia política que, afirma, se ejerció en su contra.

Vargas Hernández explicó que su salida del cargo no fue voluntaria, sino resultado de un entorno de acoso laboral, violencia institucional y amenazas, presuntamente por parte del concejal Efraín Hernández, también integrante de Morena.

En entrevista, relató que se reunió con Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, dirigente estatal del partido, quien le confirmó que tanto el diputado local Cuauhtli Badillo Moreno, representante del séptimo distrito, como el concejal Efraín Hernández Medina, ya habían tenido contacto con ella. Sin embargo, le mencionó que “únicamente iban a ver qué iba a suceder con la denuncia”. Vargas agregó que, al intentar establecer comunicación con Badillo Moreno —quien además preside la Mesa Directiva del Congreso del Estado—, no obtuvo respuesta.

“Si en Morena no defienden a las mujeres que estamos siendo violentadas, y menos a una consejera que soy yo y militante desde un inicio, pues digo qué lamentable, no es algo que me representaría”, añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La exfuncionaria reiteró que ha sido víctima de violencia política y de género por parte del concejal, y denunció que incluso ha recibido amenazas dirigidas tanto a ella como a su círculo cercano. Las denuncias, aseguró, ya están en trámite ante la Fiscalía General del Estado.