Visitó la UASLP subsecretario de Educación Superior Luciano Concheiro

Es impresionante lo que está haciendo la UASLP, no me cuesta ningún trabajo decirlo porque creo que lo primero que debemos hacer desde el gobierno es aprender desde donde se está avanzando y construir precisamente sobre esas experiencias y esas prácticas, afirmó el Subsecretario de Educación Superior de la SEP, Dr. Luciano Concheiro Bórquez, durante la visita de trabajo y reunión que sostuvo con directores y funcionarios y que encabezó el rector Mtro en Arq Manuel Fermín Villar Rubio; el Dr. Francisco Marmolejo Cervantes, especialista líder en Educación Superior del Banco Mundial; el secretario general Dr. Anuar Abraham Kasis Ariceaga y la secretaria académica Mtra. Dolores Lastras Martínez, con la finalidad de conocer el desarrollo y crecimiento de la UASLP.

Ahí el rector mostró al funcionario federal los indicadores universitarios más destacados, así como el crecimiento y desarrollo institucional. Le mencionó que la UASLP está en todo el estado a través de sus ocho campus, con 100 carreras, 96 posgrados a una población estudiantil de 32 mil alumnos de licenciatura y posgrado que representa el 63 por ciento de la cobertura en el estado. Destacó las fortalezas de la Universidad en la investigación con más de 32 institutos y centros de investigación de alto nivel; la difusión cultural que anualmente genera más de 2 mil 200 productos y actividades culturales. La vinculación con los sectores social, productivo y empresarial. Y en materia de transparencia y rendición de cuentas la UASLP está dentro de las 10 instituciones a nivel nacional sin observaciones de sus auditorías lo que demuestra el buen uso de sus recursos económicos.

Mientras que la Mtra. Dolores Lastras Martínez. Secretaria académica, expuso el modelo educativo y el programa de reestructuración curricular de todas las carreras de la Universidad y la aprobación que recientemente hizo el Consejo Directivo Universitario a las primeras 40 carreras ya con el cambio curricular y que responderán a las necesidades del campo laboral y profesional y por ende del entorno social.

El Dr. Fernando Díaz Barriga Martínez, presentó la Agenda Social de la Universidad, donde lo importante es formar capital humano en el territorio potosino, principalmente en las áreas rurales donde hace falta generar desarrollo, educación y salud. Y donde a través de los mejores investigadores en grupos multidisciplinarios están llevando salud, educación y desarrollo a las zonas más desprotegidas de la entidad con resultados muy favorables, un modelo que podría reproducirse en todo el país.

Por su parte el Dr. Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la SEP señaló: "Agradezco su generosidad, realmente esta reunión para mi es impresionante lo que ha sido expuesto aquí, no me cuesta ningún trabajo decirlo porque creo que lo primero que debemos hacer desde el gobierno es aprender desde donde se está avanzando y construir precisamente sobre esas experiencias y esas prácticas y no querer construir desde arriba hacia abajo, sino precisamente recuperar planteamientos como el que ustedes amablemente comparten, quisiera llevarme toda la propuesta con nosotros".





Y aseguró: Toda esta idea de que la Universidad se esté proponiendo reinventarse y reconocerse es un elemento de potencialidad y proyectarla hacia una trasformación profunda. Yo creo que ustedes llevan la delantera con respecto quizá a la mayoría de las instituciones de educación superior".





El Dr. Luciano Concheiro reiteró: "hoy la propuesta que ustedes tienen sobre el plan curricular de la trasformación de la Universidad, creo que es fundamental. Coincidimos plenamente a partir del Artículo 3º de la educación en colocar en el centro a los estudiantes, colocarlos en el centro significa revolucionar la universidad misma. porque somos congruentes con ello, debemos pensar desde la inclusión, y en el conjunto de educación superior y voltear hacia atrás y quizá hacia adelante en todo lo que significa la inserción social, nuestra innovación de corte social, nuestro compromiso en nuestro entorno que ha sido planteado aquí".