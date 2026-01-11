Vive crisis de salud mental la población LGBTIQ+

El informe 2024 de la organización civil Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad (Mutelas) alerta que la violencia contra la población LGBTIQ+ en San Luis Potosí ha derivado en una crisis de salud mental. El documento "No somos números. Somos Vida" revela que ocho de cada diez personas que buscaron apoyo tras sufrir agresiones manifestaron ideación o intentos de suicidio, un impacto que la organización equipara en letalidad a los crímenes de odio consumados en la entidad.

La investigación desmiente la idea de que el peligro proviene solo de agresores desconocidos. Los datos indican que la violencia psicológica es la agresión más frecuente, con una incidencia del 63.8%, y que el núcleo familiar es el segundo espacio donde más delitos se cometen contra esta población, con el 28.6%. Esta violencia de proximidad expone a las víctimas a cuadros de depresión y ansiedad que, sin redes de apoyo, derivan en autolesiones.

Mutelas también señala fallas estructurales en el sistema de salud pública del estado. La ausencia de protocolos con perspectiva de identidad de género provoca prácticas discriminatorias por parte del personal médico, lo que obliga a muchas personas LGBTIQ+ a abandonar sus tratamientos y las deja sin atención profesional para enfrentar el trauma de la violencia.

El informe identifica además que los espacios de recreación y el ámbito laboral continúan siendo entornos de exclusión.

