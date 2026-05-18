"Vive la entidadderrumbe político"

Es muy triste ver el derrumbe político de San Luis Potosí, donde el nivel de debate se redujo a nada, después de que este estado y en particular la capital ha sido cuna de movimientos sociales como la Revolución Mexicana y el navismo, etapas históricas donde la gente se identificaba con el espíritu democrático, aseguró el presidente del Frente Cívico Potosino (FCP), Xavier Nava Palacios, en el 34 aniversario luctuoso de su abuelo, Salvador Nava

Martínez.

Agregó que el aniversario luctuoso del doctor Nava llega en una etapa de mucha reflexión para lo que se está dando en México, si se consideran los parámetros democráticos que exigía la lucha civilista de aquella época, porque la política se ha desvirtuado a pasos agigantados, pero también ha dejado en entre dicho el papel tanto de gobernantes como de fuerzas políticas que se han asimilado a una forma de interpretar las reglas democráticas.

"Esa no ha sido en beneficio de la ciudadanía sino todo lo contrario, y además se condiciona por un debate político que está en el lodo en San

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Luis Potosí".

Aseguró que quienes están en el gobierno han buscado llevar el debate y la discusión política a su mínima expresión, y técnicamente no hay debate político, ni siquiera hay discusión democrática, pero tampoco algo que permita hacerlo porque a quienes están en el poder no les conviene y no pasan la prueba del debate público.

Dijo que él ve anomalías por donde quiera, hechos de corrupción y frivolidad, además de una absoluta ignorancia de lo que está sucediendo en la realidad en San Luis Potosí y en México, sitios donde la manera de desahogar la agenda política es llevar a todos al lodo.