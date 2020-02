Viven en San Luis drama de la búsqueda de desaparecidos

El drama de la búsqueda de las personas desaparecidas tuvo ayer en Soledad de Graciano Sánchez un nuevo episodio, cuando personal de la Fiscalía General del Estado y civiles integrantes del colectivo Fe y Esperanza, participaron en un operativo la comunidad de Los Rodríguez.

"Es una experiencia difícil, que no tiene palabras para describirse, pues es complicado buscar a alguien en un lugar que no conoces, esto es trágico porque si tienes a un ser querido muerto sabes a dónde ir a llorarle, porque sabes en donde está, pero cuando no sabes ni en dónde buscarlo no hay palabras que te permitan entender", señaló en entrevista Alma Delia Delgado, esposa de un hombre desaparecido en 2019 e integrante del colectivo.

Su marido es una de las 117 desaparecidas en la entidad entre los años sesenta y 2019, de acuerdo el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. De ellas, sólo 41 de ellas fueron encontradas vivas o fallecidas. Es decir, el 35%.

Alma Delia, afirmó que ella continuará participando en esas búsquedas debido a que resulta fortalecedor el saber que cada que encuentran restos, es ayudar a otras personas a dar con el paradero de sus seres queridos.

"Venimos solo de vacaciones a San Luis y desapareció, nosotros somos de Guadalajara", recordó.

Con voz entrecortada esta víctima de la inseguridad, dijo que su vida dio un giro, pues ahora tiene que estar separada de sus hijos y demás familiares por enfocarse a la búsqueda de su esposo, Guillermo Silos de 50 años.

Detalló que su esposo desapareció de una propiedad ubicada en la zona metropolitana de San Luis.

Delia Delgado dijo que ella decidió unirse al colectivo y participar en esas búsquedas, porque aún mantiene la esperanza de encontrar a su pareja.