Volaris tiene más de 1 millón 400 mil vuelos

Desde su instalación en 2013 en San Luis Potosí, Volaris ha procesado un millón 400 mil vuelos, informó el vicepresidente de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de la compañía aérea, Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione. De hecho, aseguró que el modelo de negocio ha permitido que millones de personas vuelen por primera vez.

Añadió que tan solo en 2025, movilizaron más de 232 mil pasajeros, números que no representan solamente estadísticas, sino familias que se reencuentran, cadenas de valor que se fortalecen, inversión que llega y talento potosino que conecta con México.

El empresario veracruzano y ex secretario de Comunicaciones y Transportes Federal, dijo que la sostenibilidad del negocio se debe a que en Volaris se ha hecho lo necesario para consolidar alianzas duraderas, y así lo han hecho cuando planean crecer en una entidad federativa. Dijo que les ha animado invertir en San Luis Potosí porque ven visión industrial, hay dinamismo económico y proyección internacional.

El también ex representante de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) al finalizar el sexenio de Vicente Fox, agregó que San Luis Potosí tiene precisamente esos puntos, que le han permitido abrir la expectativa de inversión en diferentes formas, pero también en la proyección de rutas aéreas.

Recordó que a nivel nacional operan 254 rutas aéreas, de las cuales 151 realizan sus itinerarios a nivel nacional y hay 103 internacionales. La flota es de más de 150 aeronaves y se han consolidado como la aerolínea líder en el segmento de bajo costo en el país, con una demostrada capacidad para superar retos externos.

Pérez-Jácome fue presidente de la Comisión Reguladora de Energía al finalizar el sexenio de Ernesto Zedillo y durante el gobierno de Vicente Fox, representante permanente de México ante la organización para la cooperación y el desarrollo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y secretario de comunicaciones y transportes en el gobierno de Felipe Calderón.

Último cargo en la administración pública fue de embajador de México en Canadá de junio de 2017 al 30 de noviembre de 2018, justo en la víspera del inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Actualmente se desempeña en un cargo directivo en Volaris.