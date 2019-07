X. Azuara: urge corregir la política hacendaria

El diputado federal, Xavier Azuara Zúñiga dijo que la renuncia del Secretario de Hacienda y Crédito Público es una clara llamada de atención para corregir el rumbo del país en materia hacendaria, pues las razones expresadas en su carta de renuncia son preocupantes y apuntan a un panorama de estancamiento económico.

Abundó en la carta y dijo que no se debe echar en saco roto el reclamo que hizo el ex funcionario a las decisiones que se han tomado dentro de la administración federal; ya que esto no sólo representa un impacto en la economía del país, sino que también en la certidumbre de inversión y por ende, en el desarrollo.

Azuara Zúñiga recordó que la misma renuncia del entonces titular del IMSS, Germán Martínez señalaba también discrepancia con las decisiones económicas y a tan solo siete meses del inicio de esta administración se ha señalado por las calificadoras.

En este sentido, dijo que el Gobierno no puede seguir con oídos sordos ante las instituciones nacionales e internacionales expertas que señalan como urgente una nueva estrategia económica que esté conducida para el beneficio de todo el país y no para cumplir con imposiciones del Ejecutivo.

Agregó que la administración federal ya no puede seguir con el influyentismo señalado también en la carta de renuncia, ya que de seguir con este modelo traerá graves consecuencias para el bolsillo de las familias.

El legislador adelantó que a pesar de la propuesta del presidente de nombrar a Arturo Herrera, será responsabilidad de la Cámara de Diputados elegir al nuevo titular de SHCP.