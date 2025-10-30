logo pulso
SLP lleva el Xantolo al Festival del Día de Muertos en Guanajuato

SLP lleva el Xantolo al Festival del Día de Muertos en Guanajuato

Xantolo dejó derrama de 10 mdp en Soledad

Por Flor Martínez

Octubre 30, 2025 03:12 p.m.
Las actividades culturales del festival del Xantolo en Soledad, las cuales se llevaron a cabo durante el pasado fin de semana, generaron una derrama económica estimada en 10 millones de pesos, además de una afluencia de alrededor de 25 mil visitantes, informó el titular de la dirección de Turismo y Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera.

De acuerdo con el funcionario, en las estimaciones que se realizaron por parte de esta dependencia, cada visitante gastó en promedio 400 pesos, cifra que benefició principalmente a los sectores restaurantero, comercial y de servicios turísticos. 

Agregó que la ocupación hotelera se reportó al 100%, pese a que en el municipio la oferta de hospedaje aún es limitada en comparación con la capital potosina, teniendo actualmente solo  establecimientos como son el hotel Radisson, Mónaco y Manhattan entre los principales que brindan servicio a visitantes en el municipio.

Mencionó que el programa de esta temporada también incluye el ciclo de cine de terror gratuito en el Teatro de Soledad "Doroteo Arango", con la proyección de clásicos como El Resplandor, Psicosis y Viernes 13.

Detalló que, entre los turistas se registró la presencia de visitantes nacionales e internacionales, principalmente provenientes de Italia, Alemania, Japón y Argentina, quienes visitaron el corredor turístico ubicado sobre la carretera Matehuala-México 57, donde se encuentran restaurantes y viñedos reconocidos de Soledad.

"Podríamos decir que esta temporada es uno de los puntos fuertes de Soledad; en la Feria Nacional de la Enchilada es donde se registra mayor afluencia, pero seguimos impulsando a que más personas vengan al municipio con la difusión del pasaporte turístico",concluyó

