Xóchitl Gálvez con políticos y empresarios potosinos se pronuncia contra la impunidad

Con la suma de 91 mil voluntarios manifestados vía digital hasta este jueves por la noche, para recabar firmas, a 16 días de que dijo que quiere ser candidata a la presidencia de la república, Xóchitl Gálvez dijo ante políticos y empresarios potosinos, que lo que se urge es acabar con la impunidad que se provocó desde el Palacio Nacional, mismo que enloqueció cuando supo del perfil de la aspirante presidencial.

Ante un presidium en el que se encontraba el ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga, la también ex funcionaria federal y actual senadora advirtió que no debe haber impunidad para los abusadores en contra de las mujeres, es un delito que se debe castigar y no propiciar condiciones de influyentismo.

Precisó que también se debe entrar muy duro y prestar especial atención a la falta de agua, y sobre todo a la recuperación de la que se utiliza, porque por ejemplo en San Luis Potosí, lo que urge es que se apoye lo que no se ha hecho, refiriéndose al tratamiento del agua.

También advirtió que es necesario recuperar la confianza en las inversiones y para ello se requieren tanto la seguridad jurídica como la seguridad pública, que se deterioraron en el actual sexenio federal.

Explicó que a su juicio, se tiene que rescatar a México de las manos en las que se encuentra ahora, porque la economía y la inversión se han caído, se aceleró el índice de impunidad, la inseguridad está peor a nivel local y a nivel nacional, y el tamaño de la corrupción es muy grande.

Precisó que para revertir el efecto del deterioro del país y rescatarlo pronto, debe revertirse la tendencia y cambiar el sistema de gobierno actual, y para ello se requiere "no ser ratero, ni huevón ni pendejo".

Dijo que es precisamente por estas tres últimas características del actual régimen de gobierno, que se da poca importancia a la capacidad y se privilegia la lealtad, cuando precisamente la capacidad, la honestidad y el trabajo son las cosas que no se han encontrado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que las cosas no se hacen solo con la confianza depositada, ni tampoco desde el escritorio, sino que se tiene que ir al campo para ir y supervisar y hacer que sucedan las cosas.

Militantes de distintos partidos políticos que integraron la Coalición Va por México, activistas que vienen desde la época navista y representantes de la propuesta de Movimiento Ciudadano, llenaron un recinto este jueves y escucharon a Xóchitl Gálvez en el punto de reunión de casa Blanca por convocatoria de Alberto Narváez Arochi, presidente de la organización Potosinos con Valor, a la que se han ido sumando representantes ciudadanos y de diversos partidos políticos.