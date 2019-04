Y ahora, revelan megabonos para ex gallardistas

Ex funcionarios de la pasada administración municipal capitalina tomaron sin autorización dinero extra en un bono de retiro, y por esa causa el Ayuntamiento actual iniciará una denuncia para conseguir la reparación del daño y la reposición del dinero, informaron el alcalde capitalino Xavier Nava Palacios y el tesorero Rodrigo Portilla Díaz.

Los funcionarios dijeron que entre los servidores públicos que se pagaron dinero que no les correspondía, se encuentra el entonces secretario general del ayuntamiento capitalino, Ernesto Barajas Ábrego.

"(Ernesto Barajas y varios ex funcionarios)... en el último día se finiquitaron como príncipes... arriba de 280 mil pesos se llevó Barajas... entonces ¿por qué si los funcionarios estamos por el relevo del cargo?... no tienen que llevarse más que sus proporcionales, no tienen por qué cobrar un finiquito", cuestionó Rodrigo Portilla Díaz.

Por su parte, el alcalde Xavier Nava dijo que hay muchos abusos, y es uno tras otro, y los van encontrando, y se les hace públicos para que los potosinos se informen y en ese proceso, sepan qué es lo que realmente estaba sucediendo.

El presidente municipal dijo que es muy lamentable que, sin tener las facultades para ello, y violentando la normatividad, los funcionarios de la administración anterior se despacharan con la cuchara grande del dinero de todos los ciudadanos, que debería ser usado para otorgar servicios, para hacerles frente a las necesidades de los ciudadanos.

"Imagínense... dándose bonos de salida y liquidándose como si no hubiera otras prioridades, pero es el sello de aquella casa: el abuso y la corrupción. Abusaron y con toda seguridad presentaremos las denuncias que correspondan", concluyó.