Ya adeuda gobierno 100 mdp a la UASLP

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Javier Zermeño Guerra, dijo que de los tres primeros meses del año, el gobierno de estado ya debe un poco más de cien millones de pesos de participaciones producto de los convenios.

Calificó la llegada de participaciones incompletas del gobierno del estado como un ataque a la libertad de la institución educativa "porque estamos con el Jesús en la boca, si vamos a poder pagar la luz, si vamos a poder pagar el agua del servicio de la comunidad".

Dijo que defender la autonomía es también defender que les den el presupuesto correcto.

"Van tres meses del año... enero, febrero, marzo, abril todavía no... Pero en los tres primeros meses la diferencia en lo que deberíamos haber recibido de gobierno del estado son más de cien millones de pesos y por eso cuando veo que un investigador no tiene equipo, es que no hay dinero... Me encantaría poder decirle del equipo".

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Dijo que por ejemplo estaba haciendo un trabajo importante para la alcaldía de la capital y se necesita un equipo especial para realizar el estudio de suelos y no se tiene... El ayuntamiento hizo favor de conseguir uno prestado, pero eso es lo que retrasa los avances de la ciencia y de las investigaciones".

Añadió que bastaría con que se respeten los convenios firmados, puesto que no se está exigiendo nada extra. Dijo que el 19 por ciento del presupuesto del año pasado fue conseguido por investigadores universitarios y el estado está dando el 16 por ciento, pero la universidad realiza el estudio para una mina por ejemplo, el estudio eléctrico a una empresa, valoración de metales o determinación de proteínas y deja dinero y han obtenido recursos, pero no hay comparación con la dificultad para conseguir esos recursos a lo que sería si los obtuvieran como está correctamente firmado e indicado.

"La defensa de la autonomía no nomás es que no se metan... La defensa de la autonomía son muchas cosas... Las universidades autónomas y las instancias autónomas que han sido atacadas muchos años, son las que dan fortaleza a un estado o a un país, porque son libres y es similar al caso del periodismo donde un reportero pregunta lo que considera correcto y publica lo que considera correcto... Esa es la libertad que se tiene.