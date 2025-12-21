Ya está sano el ficus de avenida Reforma
Se trata de uno de los ejmplares protegidos por el Ayuntamiento capitalino
El Laurel de la India, también conocido como Ficus microcarpa y considerado Patrimonio de la Ciudad, ubicado sobre la calle Reforma casi esquina con Julián de los Reyes, presenta actualmente un estado saludable y frondoso, luego de ser atendido por el Ayuntamiento de San Luis Potosí tras detectarse una plaga que afectaba su copa.
De acuerdo con autoridades municipales, el árbol fue intervenido debido a la presencia de trips, un insecto que estaba dañando su follaje y que ponía en riesgo su conservación. Ante esta situación, se aplicó un tratamiento fitosanitario integral para frenar el deterioro y recuperar su vitalidad.
El director de Servicios Municipales, Christian Azuara, explicó que los trabajos incluyeron poda de sanidad, aplicación de insecticidas específicos y el uso de bioestimulantes, lo que permitió que el ejemplar respondiera de manera favorable. Indicó que actualmente el laurel se encuentra en fase de rebrote, con la generación de nuevo follaje y sin presencia visible de plagas.
Azuara señaló que la evolución positiva del árbol confirma la efectividad de las acciones implementadas y refleja la importancia de atender oportunamente este tipo de casos, especialmente cuando se trata de ejemplares con valor histórico y ambiental para la ciudad.
Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte árboles que presenten signos de plaga, daño o deterioro, con el fin de que personal especializado del gobierno municipal pueda realizar un diagnóstico adecuado y definir el tratamiento correspondiente, contribuyendo así a la conservación del arbolado urbano.
