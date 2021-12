Ya no aguantan los malos olores en el República

Hartos por el mal olor y las pésimas condiciones en las que se encuentran las alcantarillas, se encuentran los locatarios del Mercado República a quienes afecta en exceso ya que ahuyenta a los clientes tan solo con el fétido olor que despiden aunado a que las ventas han bajado considerablemente, por lo que hacen un llamado al presidente municipal a que les apoye porque urge una solución.

"El problema de las alcantarillas tiene aproximadamente un año, no es de ahorita, pero en este momento ya está insoportable el olor allá afuera, no ha cambiado. Nosotros deducimos que es el drenaje que ya no necesita solamente ser destapado porque a la semana ya se encuentra igual", dijo una de las locatarias.

Además, indicó que piensan que ya debe de intervenir Obras Públicas del municipio, que tienen que ir y cambiar todo el drenaje. "A mí me lo hizo saber el anterior director de la Unión de Gestión y nos dijo que habrá que ir a solicitar a Obras Públicas, lo hicimos, pero ya no sabemos que pasó".

Otra de las locatarias manifestó que el mal olor y las deplorables condiciones en las que se encuentran las alcantarillas, en especial la que se ubica fuera del mercado por la calle Moctezuma, ahuyenta a los clientes quienes con el mal olor prefieren ya no entrar.

"Nos afecta mucho, porque de por sí está muy solo, no hay ventas y la gente que viene y el olor ya no es nada agradable, prefieren no entrar y por ende no nos compran", expuso.