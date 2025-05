Ya no hay adeudo con el Ceepac: Sefin

Luego de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) informó que el gobierno adeuda recursos al organismo público local, la titular de la Secretaría de Finanzas, Ariana García Vidal, aseguró que los pagos están calendarizados y no hay adeudo.

Aseguró que el adeudo que se tenía con el organismo, era únicamente para el día de la elección, es decir para el domingo, pero que los recursos va fluyendo conforme al calendario que estableció con la presidenta consejera, Paloma blanco López.

A ese respecto, el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, aseguró que el recurso para el proceso electoral ya fue liberado. "Se ha ido avanzando, y tan es así que ya está todo listo para la elección, y está claro que si no hubiera recursos no habría boletas, no habría papelería electoral, y tampoco habría funcionarios de casilla, y esa es una muestra de que el recurso fluyó y se le ha estado entregando conforme a las necesidades del proceso", comentó.