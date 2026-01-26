Ya son digitales, 99% de trámites de Dir. de Catastro

La dirección de Catastro Municipal opera actualmente con un 99% de sus trámites en modalidad digital, con el objetivo de modificar la forma en que la ciudadanía accede a servicios relacionados con predios, registros y expedientes catastrales.

La directora del área, Ángeles Rodríguez, explicó que esta transición hacia plataformas en línea forma parte de una estrategia implementada desde hace cuatro años, enfocada en modernizar los procesos, hacerlos más ágiles y disminuir la intervención de terceros.

Con la digitalización, los usuarios pueden realizar gestiones de manera directa, sin necesidad de intermediarios, lo que reduce tiempos de espera y minimiza oportunidades para prácticas irregulares.

Uno de los principales efectos de este modelo es la disminución de riesgos de corrupción, al limitar la interacción presencial y automatizar los procedimientos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El sistema digital permite mayor trazabilidad de los trámites, lo que facilita el control interno y la supervisión de cada proceso.