Zaragoza pierde laudo contra minera Gramol

La administración pasada desatendió un amparo y deberá pagarle 350 mil pesos, explicó Amada Zavala

Por Rubén Pacheco

Octubre 23, 2025 03:40 p.m.
A
Zaragoza pierde laudo contra minera Gramol

En el municipio existen empresas que evaden impuestos como el pago de predial, principalmente, la minera Gramol, denunció Amada Zavala, presidenta municipal de Zaragoza.

Contextualizó sobre un asunto proveniente de la administración pasada, consistente en que derivado de no responder en tiempo un amparo tramitado por la empresa, el gobierno municipal actual deberá devolverle alrededor de 350 mil pesos.

"Gramol es un abusivo. Gramol se enriquece de las tierras de Zaragoza y no le aporta ni siquiera el pago correspondiente, porque la orden salió de un juez donde no le tiene que pagar nada al municipio de Zaragoza, y lo cual van a tener problemas, porque paga o paga", advirtió.

En entrevista, la edilesa recriminó que es sencillo acusar al gobierno municipal y estatal, mientras existen compañías millonarias sin aportar ninguna obra en favor de la comunidad local.

"Se recauda muy poco. Esperemos este año motivar más a la gente para que pase a hacer sus pagos correspondientes hacia el municipio, sobre todo, las empresas, porque aquí tenemos empresas abusivas en Zaragoza", remató. 

