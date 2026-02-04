logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ADRI ¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

ADRI ¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Zarazúa Martínez perdería su cargo en el TEPJF

La magistrada local busca conservar su plaza, mientras ejerce su cargo en el STJE

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 04, 2026 03:06 p.m.
A
Lourdes Anahí Zarazúa Martínez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Lourdes Anahí Zarazúa Martínez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila desechar la demanda de la magistrada potosina Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, quien recurrió a la vía electoral para intentar conservar, durante 12 años, su plaza como secretaria proyectista en el mismo TEPJF mientras ejerce su cargo en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

El caso quedó radicado en el expediente SUP-JDC-43/2026, donde la Sala Superior analiza un anteproyecto que propone desechar la demanda al considerar que el conflicto no es electoral, sino estrictamente administrativo-laboral.

Zarazúa Martínez fue electa magistrada estatal el 1 de junio de 2025, pero previamente se desempeñaba en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con sede en San Luis Potosí.

La controversia surgió cuando la Comisión de Administración del Órgano de Administración Judicial (OAJ) le negó la prórroga de una licencia indefinida sin goce de sueldo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La magistrada solicitó que ese permiso se extendiera por los doce años que dura su encargo jurisdiccional; sin embargo, el 7 de enero de 2026, la autoridad administrativa federal determinó que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación fija en un año el límite máximo para este tipo de licencias.

LEA TAMBIÉN

Poder Judicial enfrenta un déficit de personal

Faltan trabajadores especializados en puestos clave, reconoce su presidenta Zarazúa Martínez

Ante la negativa, promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, al argumentar que la decisión carece de fundamentación y motivación y que la imposibilidad de conservar su plaza federal afecta su antigüedad, su proyecto de vida y, de forma indirecta, su derecho a ser votada, al impedirle reincorporarse al Poder Judicial de la Federación una vez que concluya su periodo como magistrada local.

El anteproyecto, elaborado por la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y apoyado en criterios previos como el expediente SUP-JDC-2406/2025, propone desechar de plano la demanda y deja a salvo sus derechos para que acuda a otra vía legal.

El documento fue circulado entre las magistraturas para su discusión y aún no constituye una resolución definitiva hasta que sea votado por el pleno de la Sala Superior.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Zarazúa Martínez perdería su cargo en el TEPJF
Zarazúa Martínez perdería su cargo en el TEPJF

Zarazúa Martínez perdería su cargo en el TEPJF

SLP

Ana Paula Vázquez

La magistrada local busca conservar su plaza, mientras ejerce su cargo en el STJE

¿Cuánto costará volar directo de SLP a Vallarta y Chicago?
¿Cuánto costará volar directo de SLP a Vallarta y Chicago?

¿Cuánto costará volar directo de SLP a Vallarta y Chicago?

SLP

Pulso Online

Las rutas sin escalas se ofrecerán desde junio; Chicago llega a Midway

Sheinbaum inaugurará la Rosario Castellanos este sábado
Sheinbaum inaugurará la Rosario Castellanos este sábado

Sheinbaum inaugurará la Rosario Castellanos este sábado

SLP

Rubén Pacheco

La presidenta encabezará el evento en Soledad de Graciano Sánchez

Sin pavimentar, hasta 500 calles de la capital: Obras Públicas
Sin pavimentar, hasta 500 calles de la capital: Obras Públicas

Sin pavimentar, hasta 500 calles de la capital: Obras Públicas

SLP

Rolando Morales

Eustorgio Chávez Garza detalló el plan de rehabilitación municipal