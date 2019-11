10 básicos que no deben faltar en tu decoración esta Navidad

El fin del 2019 está por llegar y con él, las ganas de cambiar la decoración de nuestro hogar para nuestras posadas y la cena de nochebuena y año nuevo. Sin duda, ésta es una de las temporadas más esperadas, ya que es la oportunidad ideal para contagiarnos del espíritu navideño con la familia y amigos.

Para que tu hogar sea el centro de atención en esta época navideña, The Home Depot nos comparte 10 básicos que no pueden faltarte esta Navidad. ¿Ya los tienes? ¡Haz tu checklist!

1. Árbol navideño

Si algo no debe faltar en tu decoración navideña es el tradicional pino o árbol navideño. No importa si lo quieres grande, chico o mediano; verde o blanco, o con tu decoración preferida, lo importante es que le dediques un espacio al protagonista de la decoración en esta temporada. Lo que te recomendamos es tener uno artificial, ya que te permitirá reutilizarlo en próximos años.

En The Home Depot encontrarás muchas opciones para todos los gustos y presupuestos, inclusive hasta con decoración e iluminación incluida, por ejemplo, el pino Redwood de 500 luces.

Tip: Mide el espacio donde lo colocarás, así sabrás con exactitud cuál elegir. Adicionalmente, si eres de los que ama que su estancia huela al aroma tradicional de un pino natural, puedes lograrlo colocando debajo de tu pino artificial un aromatizante de mesa de árbol navideño.

Árbol navideño artificial 2.13 m con 500 luces

Aromatizante de mesa

2. Guirnaldas

Las guirnaldas también son un clásico en la decoración navideña, ya sea en las escaleras, en la entrada principal o inclusive como parte de la decoración de tu chimenea (en caso de tenerla), son perfectas para ese toque especial. Busca aquellas que ya incluyan iluminación, así sólo te enfocarás en decorarla a tu gusto.

Guirnalda iluminada navideña

3. Corona

No es época navideña en casa sin una corona adornando tu puerta principal. Este accesorio es excelente para la decoración decembrina, puesto que es de los más utilizados en la mayoría de los hogares. No importa el tamaño, los colores, texturas u objetos que tengan, siempre son el auxiliar perfecto para que tu casa luzca lista para la Navidad.

Así como la guirnalda, elige una con decoración e iluminación incluida, podrás darle los últimos detalles según tu estilo y personalidad.

Corona navideña iluminada 50 luces

4. Calendario navideño

Para marcar esas fechas importantes durante el mes de diciembre, lo mejor es un clásico calendario decembrino. Ahí podrás saber los días de las posadas, cuándo debes comprar los regalos, los alimentos para la cena y hasta saber en qué día vives para no olvidar nada durante este ajetreado mes.

Busca un diseño divertido ad hoc al resto de tu decoración y colócalo en un lugar donde puedas verlo siempre y hacer cualquier cambio o ajuste en él.

Calendario navideño Santa

5. Botas navideñas

¿Sabías que la tradición de colgar botas navideñas para recibir esos regalos o dulces de Santa nació de un antiguo relato de amor en Navidad? Esta costumbre de colocar una bota navideña, ya sea en el pino o en la chimenea, no debe faltar en tu decoración y más si tienes pequeños en casa. Hoy en día puedes encontrar divertidos diseños acorde a cualquier personalidad.

Bota navideña Santa Claus/Pino

6. Villas

Si te gusta coleccionar objetos, las villas son excelentes accesorios para ir acumulando año con año hasta crear tu propia ciudad en miniatura debajo de tu pino o en las repisas de tu sala. Lo interesante de las villas es que son el complemento para tu nacimiento pues algunas simulan la ciudad de Belén, pero también hay modelos o estilos que representan las tradicionales fiestas y actividades decembrinas mexicanas.

Villa navideña con fuente

7. Cojines

Tus sillones también pueden verse navideños, y la mejor forma de darle ese toque especial y muy práctico es con cojines. Hay tantos diseños de dónde elegir que los que decidas colocar lucirán muy bien. Apuesta por algo diferente y divertido, y darle personalidad a tu espíritu navideño.

Cojín navideño de llama

8. Velas decorativas

Sabemos que las velas son perfectas para crear ambientes aún más acogedores durante la época navideña, pero también son elementos decorativos que requieren de mucho cuidado y precaución. Por eso, lo mejor es optar por velas decorativas LED, ya que podemos encontrarlas en formatos que simulan perfecto el efecto que ofrece una vela de cera y abriendo más posibilidades de colocarla en cualquier parte o accesorio sin riesgo alguno. Además, son muy resistentes y por supuesto, mucho más durables.

Linterna decorativa navideña velas LED

9. Iluminación exterior

La decoración de tu casa no estaría completa sin la iluminación de la fachada o entrada principal. Y no me refiero únicamente a las series de luces, también puedes colocar figuras iluminadas, inflables con iluminación incluida o hasta proyectores para darle vida y personalidad a tus muros de una forma muy práctica, colorida y llena de estilo, ¿te gusta la idea?

Renos navideños iluminados LED

Inflable animado iluminado

Proyector navideño multicolor

10. Nochebuenas

Las plantas siempre serán un accesorio imprescindible en la decoración del hogar y hay para todos los gustos y temporadas. Para esta época decembrina, sácale provecho a tu mesa y coloca un arreglo de nochebuena como centro de mesa, te aseguramos que el resultado te encantará y estará más que perfecta para esas cenas navideñas con tus seres queridos.

Nochebuena centro de mesa 21 cm

Si aún te faltan algunos básico de esta lista, ¿qué esperas para lograr el proyecto completo? Recuerda, al comprar productos de primera calidad y el cuidarlos lo mejor posible te permitirá utilizarlo en próximos años y no invertir nuevamente en lo indispensable.

