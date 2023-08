Aclaran uno de los principales mitos del consumo de colágeno

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL). - El colágeno es una de las proteínas más abundantes que poseemos en nuestro cuerpo, que el organismo es capaz de sintetizar por sí mismo. Se trata de un componente esencial para la salud de la piel, cabello, uñas, articulaciones y huesos.

Esta sustancia corporal se ubica preferentemente en la dermis, aquella capa situada bajo la epidermis y que es la responsable de proporcionar la estructura a la piel, por lo cual es extensa y sumamente importante.

Lo cierto es que a medida que vamos envejeciendo, especialmente a partir de los 30 años, la producción interna de colágeno tiende a disminuir, lo que produce que caigamos en el consumo de suplementos de dudosa procedencia.

Debido a que con el paso del tiempo nuestra piel presenta más arrugas y también huesos más frágiles y articulaciones menos firmes, observamos en todas las farmacias diversos productos que lo contienen. Elaborado con proteínas sintetizadas, promete reforzar ese déficit corporal y restaurar los niveles para seguir viéndonos y sintiéndonos jóvenes para siempre.

Sin embargo, de acuerdo con algunos especialistas, estos suplementos de colágeno no sirven de mucho: "En cuanto a su eficacia en la prevención del envejecimiento de la piel o la detención de la caída de pelo, la evidencia científica no permite sustentar su uso", explica la dermatóloga Irene Araya.

Mientras que su colega Andrés Lehmann, especialista de la piel en la Clínica Dávila, expresa que "mejor es consultar con un especialista para ver cuál es el tema que queremos mejorar o curar".

"El beneficio de los suplementos de colágeno ha sido cuestionado a través del tiempo. Es por ello que se requieren estudios más grandes para sostener esta afirmación", indica, teniendo en cuenta las evaluaciones en ese estudio, que no superan los 3 meses de tratamiento.

Debido a que el colágeno es sintetizado por el cuerpo mediante las proteínas que consumimos en nuestra alimentación, no sirve de mucho ingerirlo ya sintetizado. "Es como comer pelo para que nos crezca más pelo", afirman con contundencia los médicos. Así que ya sabes, lo mejor para el cuerpo es consumir productos naturales.