Actividades que puedes hacer online con tus amigas

Aunque son días que debemos quedarnos en casa por la cuarentena derivada del coronavirus, hay muchas actividades que puedes hacer. Entre ellas ordenar tu clóset y sacar aquellas prendas que ya no usas.

También puedes aprovechar para ver películas o series así como leer esos libros de moda que tienes en tu librero; y aunque es mucho mejor pasar el tiempo con amigas, por ahora lo mejor es guardar distancia.

Sin embargo, esto no es un impedimento para que puedas hacer cosas en línea con ella. Te damos estas opciones para que así puedan pasar un rato juntas sin la necesidad de salir de casa.

Maquillarse

Sin duda, algo que abunda en Internet y sobre todo en YouTube son los tutoriales de maquillaje. Las beauty bloggers como Anna Sarelly y Nikki Tutorials tiene un sinfín de videos que te pueden servir a ti y a tus amigas para aprender nuevas tendencias en makeup.

Pero, ¿qué mejor que aprender juntas e intentar recrear un look? Para hacer esta actividad en línea con tus amigas pueden buscar a su youtuber favorito a través de la aplicación Rave, la cual les permitirá ver un video de YouTube al mismo tiempo, así podrán intentar hacer el maquillaje.

Tratamientos caseros para el pelo

Aunque no salgas de casa, siempre es importante tener un pelo impecable. Y ahora que tienes tiempo, puedes realizar varios tratamientos caseros para eliminar la resequedad o darle ese brillo que tanto buscas.

Mientras esperan a que haga efecto pueden organizar una fiesta de series en tiempo real, y al finalizar compartir los resultados de los efectos en su pelo.

Nail art

Si te encanta que tus uñas se vean cuidadas y llevarlas con manicure, entonces puedes aprovechar estos días para hacer esta actividad en línea con tus amigas. Pueden echar a volar su imaginación para así crear un nail art increíble.

Pinten sus uñas mientras hacen una videollamada, así podrán simular que están en el salón de belleza haciendo su manicura.

Ejercicio

Gracias a la tecnología, hay aplicaciones e incluso videos en YouTube con rutinas de ejercicios que puedes intentar en casa. Y si en estos días no te sientes motivada para realizar estas actividades, tal vez si lo haces con amigas puedas animarte.

Debido a la cuarentena, varios famosos como Barbara de Regil o Chris Hemsworth han compartido sus rutinas para que puedas hacerlas. Háganlas al mismo tiempo a través de una videollamada por la aplicación Zoom. De esta manera te pondrás en forma de una manera más divertida.

Mascarillas caseras

No hay nada más entretenido que ponerte una mascarilla casera para el rostro junto con tus amigas. Y si extrañas hacer esta actividad, no te preocupes que aún estando lejos puedes realizarla.

Pónganse de acuerdo y queden una noche para hacer una videollamada por la app House Party. Tómense el tiempo necesario para preparar los tratamientos y una vez que estén listos, pónganlos en su rostro. Mientras esperan a que hagan efecto pueden platicar y contar cómo la han pasado en estos días e incluso jugar Heads up o Pictionary a través de House Party, será como si estuvieran en una noche de chicas solo que a la distancia.