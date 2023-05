Agencia fotográfica asegura que los paparazzis no buscaban dañar a Harry y Meghan

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- Luego de que se registrará una persecución automovilística por paparazis al Príncipe Harry y su esposa Meghan Markle en Nueva York, este jueves la agencia de fotografía Backgrid USA respondió a las afirmaciones del portavoz de los duques de Sussex, quien dijo que fue "casi catastrófica".

De acuerdo con New York Post, luego de que Harry, Meghan y la madre de ella, salieran del Teatro Ziegfel en Midtown, tras haber asistido a una entrega de premios en Nueva York, la agencia negó las afirmaciones del representante de los duques y afirmó que los fotógrafos "no tenían intención de causar angustia o daño, ya que su única herramienta eran sus cámaras".

Los hechos se registraron la tarde del miércoles cuando el trío fue seguido por paparazzis que no pudieron tomar ninguna foto de la famosa pareja tras salir del lugar; momentos después de haber abordado un taxi los duques fueron interceptados por un grupo de paparazzis quienes iniciaron una persecución automovilística.

Por su parte, el taxista que los llevó indicó para BBC news que había conducido una cuadra cuando su taxi "fue bloqueado por un camión de basura, y de repente llegaron los paparazzi y comenzaron a tomar fotografías".

Cabe recordar que previamente, un vocero de la pareja que se alejó de la familia real británica y se mudó a Norteamérica afirmó que "estuvieron involucrados en una persecución automovilística 'casi catastrófica' a manos de un grupo de paparazzi muy agresivos".

Sin embargo, la compañía de fotografía rechazó este pronunciamiento y señaló que "según los fotógrafos presentes, no hubo casi colisiones ni choques durante este incidente".

"En Backgrid USA Inc., valoramos la transparencia y la ética en el periodismo, lo que incluye brindar respuestas justas y fácticas a los reclamos", dijo la compañía a través de un comunicado. "Somos conscientes de la declaración del Príncipe Harry sobre una supuesta 'persecución de autos casi catastrófica' que lo involucra a él, Meghan Markle y su madre, en la ciudad de Nueva York el martes por la noche".

"Es importante tener en cuenta que estos fotógrafos tienen la responsabilidad profesional de cubrir eventos y personalidades de interés periodístico, incluidas figuras públicas como el príncipe Harry y Meghan Markle".

Asimismo, uno de los fotógrafos que estuvo presente en el lugar de los hechos alegó que "uno de los cuatro SUV de la escolta de seguridad del príncipe Harry conducía de una manera que podría percibirse como imprudente".

La agencia fotográfica finalizó su declaración diciendo que investigará "el asunto", y que no "perdona ninguna forma de acoso o actividad ilegal".

"Estamos tomando en serio las acusaciones del príncipe Harry y realizaremos una investigación exhaustiva sobre el asunto", concluyó.