Thomas Markle se lanza contra Meghan y Harry, pide conocer a nietos

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- Thomas Markle, indignado y molesto, reapareció en una entrevista para lanzar nuevos dardos en contra de su hija Meghan y el príncipe Harry, asegurando que todavía no permiten que conozca a sus nietos, Archie, de 3 años, y Lilibet, de 2.

Durante su participación en el programa "Good Morning Britain", el hombre retomó las acusaciones que ha hecho desde 2021 sobre los duques de Sussex. "Estoy muy molesto negar el derecho a ver un nieto es algo cruel para hacerle a un abuelo"."No he hecho nada malo, no hay nada que indique que soy un mal tipo. Soy un padre muy cariñoso y ella lo sabe, no hay excusa para tratarme de esta manera; no hay excusa para tratar a los abuelos de esa manera" expresó Thomas Markle, de 79 años, quien no logra mantener una buena relación con su hija desde 2018.Desde julio de 2021 el papá de Meghan Markle ha amenazado a los Sussex con llevar la situación a instancias legales; sin embargo, hasta el momento no ha procedido y aunque estaba molesto, señaló que podrían encontrar una solución pacífica."Meghan vivió conmigo desde sexto grado hasta la escuela secundaria y nunca vi algo así, el tipo de mujer en la que se convirtió. Estoy impactado", agregó el suegro del príncipe Harry.La mala relación de la duquesa de Sussex con su padre quedó evidenciada en su docuserie de Netflix, donde muestran toda la polémica en torno a la filtración de información previo a la boda de Harry y Meghan, desde ese entonces, Thomas Markle ha aparecido en entrevistas para lanzar dardos contra ellos.Las declaraciones del papá de Meghan ocurren días después de que el príncipe Harry y su esposa asistieran a los Invictus Games 2023 celebrados en Alemania.