¡Aires de libertad! en la Fashion Week México

Con interesantes propuestas se realiza la vigésimo sexta edición de la Mercedes Benz Fashion Week, donde 40 diseñadores lanzan colecciones primavera-verano 2020.

Benito Santos, Armando Takeda, Lorena Saravia o Sandra Weil son algunos de los diseñadores seniors que repetirán sobre la ovacionada pasarela, mientras que talentos como el del jalisciense Abel López se incorporan en esta edición.

SHOWS

Los 21 shows del evento se llevan a cabo en tres sedes de la capital: el hotel Four Seasons Mexico City, Frontón México y Candela Romero.

Además, habrá pop-up stores, fiestas patrocinadas y el ya célebre "See now, buy now" de Amazon, que permite comprar las piezas del desfile en directo a través de la plataforma.

CREATIVOS

Editores de moda, influencers, diseñadores y periodistas estuvieron en el exclusivo hotel Four Seasons Mexico City.

La primera jornada reunió a cuatro creativos que demuestran que con trabajo y esfuerzo los sueños se cumplen: todos se alzaron con el galardón de Vogue Who´s on Next, que reconoce a la próxima gran promesa de la industria nacional.

La modista mexicana, Lorena Saravia, abrió los desfiles. Ella fue, en 2013, la primera diseñadora mexicana que ganó el premio concedido por Vogue. Ha vestido, entre otras famosas, a la actriz Yalitza Aparicio.

La firma Collectiva Yakampot, que hasta mayo de 2019 estuvo dirigida por Francisco Cancino. La marca acaparó todas las miradas de la industria de la moda en 2018, cuando la cantante Natalia Lafourcade se presentó con dos de sus modelos en la gala de los Oscar.

La colección de Armando Takeda, cautivó con sus propuestas; después llegaría Cynthia Büttenklepper.

TENDENCIAS

El gran salón de eventos de Frontón México recibió a los creativos.

Los estudiantes del Instituto de Moda Burgo presentaron sus proyectos. Abel López estrenó sus propuestas, seguido de tres firmas con numerosas Fashion Weeks: Bernarda, Pineda Covalin y Vero Díaz.

Los estudiantes de la Universidad Cedim mostraron sus propuestas, seguidos del desfile de Lydia Lavín.

Continuaron las colecciones de Slot x Momoroom; Julia y Renata; y Daniela Villa.

ALEXIA ULIBARRI

Alexia Uribarri tomó de nuevo la pasarela de la mano del evento de Amazon "See now, buy now", que permitió a los espectadores comprar las prendas en directo desde cualquier parte de México a través de la plataforma web.