Andrea Meza relata la complejidad de portar el traje típico con el que representó a México en Miss Universo

"La primera vez que me lo puse te juro que se me bajó la presión", comenta la modelo Andrea Meza sobre el traje típico que usó para la contienda de Miss Universo 2021, con el objetivo de mostrar al mundo entero los colores, la cultura y las tradiciones mexicanas.

"El traje pesa ¡40 kilos!, la primera vez que me lo puse te juro que se me bajó la presión tuvieron que correr a comprarme fruta o algo para que se me subiera el azúcar y de entrada dije: ´no que voy a hacer, es imposible´ pero luego me mentalicé y dije: ´claro que puedo´, en la concentración usé un vestido de noche 35 kilos, entonces dije: ´estos son cinco kilos más, no pasa nada, si lo voy a lograr´...".

El impresionante traje típico, fue diseñado por Avelino Roque Osorio y fue confeccionado con colores llamativos como el rosa, morado, verde, azul, amarillo y rojo, conformado por un jumpsuit transparente con bordados y pedrería, mientras que en la cabeza usó un alebrije con lentejuelas y plumas exóticas, que también adornaron sus alas y botas.

"Estuvimos ensayando, poniéndome las alas, incluso hasta me llegué a lastimar la espalda alta, porque se me recarga todo el peso a mitad de la espalda, pero lo logré y ahora pareciera que ni me pesa, como si tuviera sólo dos kilos encima nada más", comparte.

La mexicana ganadora de Miss Universo 2020, no dudó en compartir el momento en el que lució el atuendo durante el desfile, el pasado jueves y expresó lo orgullosa que se encontraba de haberlo hecho, a través de sus redes sociales.

"Me encanta, porque creo que no hemos representado nada de esto a nivel internacional y los alebrijes forman parte de nuestra cultura, además me fascina que es súper llamativo, colorido y estoy segura que no va a ver nada parecido en este concurso, además es súper atractivo, los extranjeros se preguntan ´¿qué es? Es un Pony, un dragón o qué es´...", expresa.