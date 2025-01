Año Nuevo 2025: los mejores 10 rituales para recibirlo

Estamos a solo dos días de despedir el 2024, y muchos ya se encuentran en los preparativos para recibir el 2025 de la mejor manera posible. Algunas personas optan por limpiar sus hogares, buscando renovar las energías y dejar atrás lo que ya no les sirve; otras están ocupadas en la elección del mejor atuendo para la ocasión, mientras que muchas más planifican la cena que acompañará el momento. Además, hay quienes recurren a rituales tradicionales con la esperanza de atraer lo que desean para el nuevo año.

El fin de año es una época propicia para la reflexión y la revisión. Es un momento en el que solemos cerrar ciclos o abrir otros nuevos, con la intención de mejorar nuestra vida en diversos aspectos. Por ello, no es raro que, en los últimos días de diciembre, las personas realicen rituales con el fin de atraer amor, suerte, abundancia, viajes y, sobre todo, salud, un deseo que ha cobrado especial relevancia este año. Y, para que ninguno de estos deseos falle en el 2025, la Inteligencia Artificial ha recopilado los rituales más populares y efectivos que no pueden faltar en la última noche del 2024.



Los mejores 10 rituales para recibir el año con el pie derecho, según la Inteligencia Artificial

-Comer 12 uvas a la medianoche

A las 12:00 de la noche, come una uva por cada campanada, pidiendo un deseo por cada una. Este ritual proviene de España y se cree que te traerá suerte durante todo el año.

-Usar ropa interior amarilla

Se cree que el color amarillo atrae la abundancia y la prosperidad. Usa ropa interior amarilla para atraer suerte y bienestar económico en el año nuevo.

-Dar la vuelta con maletas

Si deseas viajar en el nuevo año, da una vuelta alrededor de tu casa con una maleta vacía a las 12:00 de la medianoche. Esto simboliza tus deseos de aventura y viajes.

-Limpiar la casa

Antes de que termine el año, limpia a fondo tu hogar. Barrer las esquinas y eliminar el desorden simboliza dejar atrás lo negativo y comenzar de nuevo.

-Colocar una vela blanca en la ventana

Al inicio del nuevo año, coloca una vela blanca en la ventana de tu casa, pidiendo paz y armonía para ti y tu familia. La luz de la vela simboliza la esperanza.

-Escribir tus deseos

Escribe en un papel tus metas y deseos para el año nuevo. Luego, quémalo para liberar las intenciones al universo.

-Encender un incienso de limpieza

Enciende incienso de sándalo o salvia blanca en tu hogar para purificar el espacio y eliminar las malas energías. Pasa el humo por cada habitación mientras visualizas la eliminación de negatividades.

-Hacer una lista de cosas por las que agradeces

Antes de que termine el año, escribe en un papel las cosas por las que te sientes agradecido. Luego, quémalo para liberar esas bendiciones y crear espacio para nuevas oportunidades.

-Colocar 3 monedas doradas bajo tu almohada

Coloca tres monedas doradas o de buen valor bajo tu almohada antes de dormir, con la intención de atraer prosperidad durante el nuevo año.

-Lanzar arroz o lentejas al aire

En algunos países, es común lanzar arroz o lentejas al aire a la medianoche para atraer abundancia, salud y prosperidad. Este acto simboliza la semilla de la abundancia que se siembra para el nuevo ciclo.