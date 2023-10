APELSA ¡70 ANIVERSARIO!

En una cálida y agradable reunión de amigos, familia, empresarios, socios comerciales y parte del equipo fundamental de trabajadores, la empresa de Abastecedores Pecuarios Lozano (APELSA), celebró siete décadas de arduo trabajo y constante crecimiento.

Teniendo siempre como prioridad, el respeto a la dignidad humana, el equilibrio y bienestar ecológico y, de igual manera, la calidad de los productos con la que, además, han sido acreedores de importantes premios y reconocimientos.

Un 17 de septiembre de 1953, nació esta institución que actualmente genera más de 800 fuentes de empleo, y de la que cabe destacar, ofrece programas especiales como becas para los trabajadores y sus familias, además de que es una empresa 100 porciento inclusiva.

El Ingeniero Ricardo Lozano Armengol, quien en el año de 1981 tomó el cargo de director general del entonces Grupo APELSA que lideraba su padre, comparte entre lágrimas de gozo y añoranza, lo importante que es celebrar 70 años de trabajo, honestidad, educación, responsabilidad y de respeto principalmente al ser humano.

“Siempre he considerado al factor humano como el principal capital de la institución de APELSA, es el principio y el fin para nosotros; no tendría sentido generar empresa si no es para generar bienestar en nosotros mismos, en los colaboradores y sus familias.

“Ojalá muchos vean su futuro y su crecimiento personal y profesional en APELSA”.

Por su parte, la actual directora general de APELSA, Doctora Patricia Lozano Meade, agradeció a su padre, sus hermanos y a todos los colaboradores presentes, formar parte de esta empresa, pues han sido parte fundamental de la red de soporte para el crecimiento y trascendencia de ésta.

“Hoy es un día de celebración, un acontecimiento increíble en la historia de nuestra empresa, una organización que ha florecido a lo largo de 70 años gracias al esfuerzo incansable de todos los que estamos aquí”, destacó.

“El mayor reto es seguir cumpliendo el sueño y las expectativas que mi abuelo y mi padre han tenido”, agregó.

APELSA actualmente exporta a varias regiones a nivel mundial, entre las que destacan: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Inglaterra, Holanda, Alemania, Francia, Suiza, Italia, Australia, Austria, Nueva Zelanda y Japón.